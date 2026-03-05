В Госдуме призвали россиян отказаться от использования иностранных слов

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин призвал жителей страны отказаться от чрезмерного использования иностранных слов. Депутат опубликовал обращение в своем Telegram-канале.

Законодатель отметил, что русский язык объединяет всех граждан страны. Он является частью культурного кода россиян, подчеркнул Володин.

«Мы должны избегать навязывания заимствований и использования чужого языка там, где в этом нет необходимости», — написал парламентарий.

По его словам, жители РФ должны делать все для защиты русского языка и духовно-нравственных ценностей страны.

В июне 2025 года ГД приняла во втором и третьем чтениях проект закона о защите русского языка. Нововведения вступили в силу 1 марта текущего года. Теперь вывески, указатели и информационные таблички в магазинах и общественных местах должны быть написаны на русском языке. Также надписи могут дублироваться на языках народов России.

Кроме того, документ устанавливает новые требования к информации, предназначенной для публичного ознакомления потребителей и не являющейся рекламой. Слова на иностранном языке без перевода на русский можно использовать, только если они являются частью зарегистрированных товарных знаков или знаков обслуживания.

