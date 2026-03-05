Размер шрифта
В Госдуме призвали россиян отказаться от использования иностранных слов

Володин призвал россиян избегать использования иностранных слов
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин призвал жителей страны отказаться от чрезмерного использования иностранных слов. Депутат опубликовал обращение в своем Telegram-канале.

Законодатель отметил, что русский язык объединяет всех граждан страны. Он является частью культурного кода россиян, подчеркнул Володин.

«Мы должны избегать навязывания заимствований и использования чужого языка там, где в этом нет необходимости», — написал парламентарий.

По его словам, жители РФ должны делать все для защиты русского языка и духовно-нравственных ценностей страны.

В июне 2025 года ГД приняла во втором и третьем чтениях проект закона о защите русского языка. Нововведения вступили в силу 1 марта текущего года. Теперь вывески, указатели и информационные таблички в магазинах и общественных местах должны быть написаны на русском языке. Также надписи могут дублироваться на языках народов России.

Кроме того, документ устанавливает новые требования к информации, предназначенной для публичного ознакомления потребителей и не являющейся рекламой. Слова на иностранном языке без перевода на русский можно использовать, только если они являются частью зарегистрированных товарных знаков или знаков обслуживания.

Ранее филолог допустил включение слова «абьюзер» в словари русского языка.

 
