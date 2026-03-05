Размер шрифта
Костюков рассказал, кому больше нужны переговоры по Украине

Костюков: США нуждаются в переговорах по Украине больше, чем Россия
Александр Рюмин/РИА Новости

Продолжение переговоров между Россией и Украиной нужнее Вашингтону, чем Москве. Об этом в эфире «Вестей» заявил начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков.

Журналисты поинтересовались у него, как Россия планирует возвращать США за стол переговоров.

«Переговоры-то больше им (Соединенным Штатам. — «Газета.Ru») нужны, чем нам», — сказал Костюков.

Также он рассказал, что в данный момент стороны ведут консультации по следующему раунду переговоров по урегулированию украинского кризиса. По словам Костюкова, Вашингтон в этом процессе преследует «глобальный интерес».

2 марта украинский лидер Владимир Зеленский предположил, что новый раунд переговоров в формате Москва — Вашингтон — Киев может состояться в период с 5 по 8 марта. Как он отметил, встречу хотели провести в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Однако из-за эскалации на Ближнем Востоке нельзя утверждать, что консультации пройдут именно там.

РФ, США и Украина в январе и феврале текущего года провели несколько раундов трехсторонних переговоров. Встречи состоялись в Абу-Даби и Женеве. Консультации прошли в закрытом режиме, информация о достигнутых договоренностях не разглашалась.

Ранее в Кремле оценили влияние конфликта на Ближнем Востоке на переговоры по Украине.

 
