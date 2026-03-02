Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Трамп разочаровался в Стармере

Трамп разочарован в Стармере из-за отказа предоставлять базы для ударов по Ирану
Henry Nicholls/Reuters/CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в интервью газете The Telegraph заявил, что «очень разочарован» премьер-министром Великобритании Киром Стармером, поскольку он запретил использовать остров Диего-Гарсия для нанесения ударов по Ирану.

Трамп заметил, что первоначальный отказ Стармера разрешать американским войскам использовать базу на одном из островов архипелага Чагос не похож ни на что происходившее между странами раньше. Позже премьер Британии изменил позицию, однако американский лидер отметил, что Стармеру «потребовалось слишком много времени».

Как пишет газета, скандал вокруг Диего-Гарсии заставил Трампа отозвать свою поддержку «спорной сделки» премьер-министра по Чагосу, предусматривающей передачу права собственности на эту территорию в Индийском океане Маврикию.

Президент США заявил, что Стармер должен был поддержать использование острова Диего-Гарсия в военных целях, поскольку от рук Ирана пострадало множество британцев.

«Есть люди без рук, ног и лиц, которые были взорваны. 95 процентов из них — это Иран. Эти ужасные происшествия были вызваны Ираном», — сказал Трамп.

До этого сообщалось, что США планировали задействовать базы на Диего-Гарсия, а также авиабазы Фэрфорд для ударов по Ирану. Однако, как отметили журналисты, Лондон не давал необходимое разрешение. Причиной стали опасения насчет юридических последствий, следует из материала.

Ранее стало известно о сомнениях Трампа атаковать Иран.

 
Теперь вы знаете
Массовые протесты в Багдаде, Нью-Йорке и Лондоне: как мир пытается остановить войну Трампа против Ирана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!