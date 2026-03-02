Стало известно о сомнениях Трампа атаковать Иран

NBC: Трамп не горел желанием атаковать Иран, поскольку не был уверен в результате

Американский лидер Дональд Трамп не горел желанием начинать конфликт с Ираном из-за неуверенности в том, что операция приведет к желаемому результату. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По словам собеседника, Трамп был осторожен в этом вопросе, поскольку не считал, что советники дали ему недостаточно информации о возможном послевоенном устройстве Ирана.

«Он [Трамп] не особенно горел желанием воевать... Он не был убежден, что планы боевых действий обеспечат желаемый им устойчивый результат. Никто не мог дать ему гарантий относительно последствий удара», — заявил источник.

Другой чиновник сообщил NBC, что президент США решил санкционировать удары по Ирану после переговоров, которые оставили его «раздраженным и убежденным» в том, что разрешить ситуацию дипломатией невозможно.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее администрация Трампа признала, что Иран не собирался атаковать США первым.