В Венгрии обвинили Украину в превращении конфликта с РФ в бизнес

Сийярто: Украина превратила конфликт с Россией в прибыльную бизнес-модель
Григорий Сысоев/РИА Новости

Украина упорствует в продолжении конфликта с Россией, потому что для нее конфликт — это прибыльная бизнес-модель, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, выступая в национальном парламенте. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат обратил внимание, что Киев во время конфликта получает из фондов Европейского союза больше денег, чем могла бы дать вся украинская экономика. По словам Сийярто, с 2022 года Евросоюз предоставил украинскому государству финансовую помощь в размере €193 млрд, что в три раза больше, чем Венгрия получила с момента вступления в блок в 2004 году.

Министр напомнил, что сейчас Брюссель хочет предоставить Киеву кредит на €90 млрд и подготовить выделение ему из бюджета ЕС на 2028-2034 годы €360 млрд.

Кроме того, европейские лидеры вместе с партнерами и международными организациями готовятся предоставить Украине в следующие 10 лет $1,5 трлн, из которых $800 млрд пойдут на восстановление страны, а остальные $700 млрд на военные цели, отметил глава МИД.

Сийярто подчеркнул, что нынешнее правительство Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном не поддержит эти планы и не будет финансировать Украину за счет налогов венгров.

Ранее Сийярто заявил, что в ЕС нет места для Украины.

 
