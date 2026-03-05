Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Политика

Французское СМИ отменило данные о разрешении Вашингтону использовать базы Парижа

AFP аннулировало сообщение о том, что Франция разрешила США использовать базы
Virginia Mayo/AP

Французское информационное агентство AFP аннулировало свое сообщение о том, что Париж разрешил американской стороне использовать его военные базы для временного размещения самолетов. Об этом пишет ТАСС.

«Причину отмены сообщения в агентстве не уточнили», — говорится в материале.

До этого сообщалось, что Франция разрешила США временно разместить свои военные самолеты на некоторых базах, расположенных на территории республики. При этом Париж потребовал, чтобы соответствующие американские воздушные суда не участвовали в операциях, проводимых Вашингтоном против Тегерана.

2 марта Испания запретила президенту США Дональду Трампу использовать ее военные базы для атак на Иран. На этом фоне хозяин Белого дома пригрозил, что Вашингтон разорвет все торговые отношения с Мадридом.

США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана на прошлой неделе, 28 февраля. Причиной послужило нежелание Тегерана отказываться от ядерных амбиций. В ответ на удары, нанесенные по многим иранским городам, Исламская Республика начала запускать ракеты и дроны по Израилю и авиабазам США на Ближнем Востоке.

Ранее Лавров назвал цель военной операции США и Израиля против Ирана.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!