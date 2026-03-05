Французское СМИ отменило данные о разрешении Вашингтону использовать базы Парижа

AFP аннулировало сообщение о том, что Франция разрешила США использовать базы

Французское информационное агентство AFP аннулировало свое сообщение о том, что Париж разрешил американской стороне использовать его военные базы для временного размещения самолетов. Об этом пишет ТАСС.

«Причину отмены сообщения в агентстве не уточнили», — говорится в материале.

До этого сообщалось, что Франция разрешила США временно разместить свои военные самолеты на некоторых базах, расположенных на территории республики. При этом Париж потребовал, чтобы соответствующие американские воздушные суда не участвовали в операциях, проводимых Вашингтоном против Тегерана.

2 марта Испания запретила президенту США Дональду Трампу использовать ее военные базы для атак на Иран. На этом фоне хозяин Белого дома пригрозил, что Вашингтон разорвет все торговые отношения с Мадридом.

США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана на прошлой неделе, 28 февраля. Причиной послужило нежелание Тегерана отказываться от ядерных амбиций. В ответ на удары, нанесенные по многим иранским городам, Исламская Республика начала запускать ракеты и дроны по Израилю и авиабазам США на Ближнем Востоке.

Ранее Лавров назвал цель военной операции США и Израиля против Ирана.