Страна ЕС разрешила разместить самолеты США на своих базах

Франция разрешила временно разместить американские самолеты на своих базах
David Goldman/AP

Франция разрешила временно разместить американские военные самолеты на некоторых базах, находящихся на территории страны. Об этом сообщил представитель Генерального штаба французской армии, его слова приводит Reuters.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, Франция потребовала, чтобы соответствующие ресурсы никоим образом не участвовали в операциях, проводимых США в Иране, а использовались только для поддержки обороны наших партнеров в регионе», — отметил чиновник.

До этого Испания запретила президенту США Дональду Трампу использовать свои военные базы для атаки на Иран, а также выслала танкеры Военно-воздушных сил Соединенных Штатов.

Кроме того, Испания дистанцировалась от позиции Великобритании, Франции и Германии, которые выразили готовность предпринять «соразмерные наступательные действия» в ответ на нападение Тегерана на страны Персидского залива и Кипр.

Ранее Лавров назвал цель военной операции США и Израиля против Ирана.

 
