В России раскрыли, чем конфликт на Ближнем Востоке обернется для Украины

Конфликт между США и Ираном оставит Украину без систем ПВО. Об этом News.ru заявил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

По его словам, Украина не получает ракеты для комплексов Patriot уже более двух месяцев. Это объясняется тем, что Пентагон готовил снаряды для конфликта с Ираном, уточнил аналитик.

«Их отсутствие делает противовоздушную и противоракетную оборону практически бесполезной. Так что мечты Зеленского, что он сможет в ближайшее время создать новейшую эшелонированную систему ПВО с использованием дронов, остаются личными мечтами», — сказал Кнутов.

До этого Владимир Зеленский заявил, что конфликт на Ближнем Востоке пока не повлиял на поставки американского оружия Украине по инициативе PURL (Prioritised Ukraine Requirements List). Глава государства рассказал, что находится в контакте с партнерами по этому вопросу. Однако он предположил, что затяжной и интенсивный конфликт на Ближнем Востоке повлияет на количество средств для ПВО, которые будет получать Киев.

Ранее стало известно, как война в Иране отразится на России.