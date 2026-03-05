Размер шрифта
Алиев созвал Совбез из-за падения дронов в Нахичевани

Президент Алиев созвал заседание Совбеза после инцидента с дронами в Нахичевани
Ryan Carter/UAE Presidential Court/Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев созвал Совет безопасности страны в связи с падением, как предполагается, иранских беспилотников в Нахичевани. Об этом сообщает телеканал АзТВ.

«Целями обстрела стали гражданские объекты. Иран трусливо обстрелял Нахичеванский международный аэропорт, здание терминала, школу и другие территории. Азербайджанское государство решительно осуждает этот отвратительный террористический акт», — сказал глава государства.

Он также отметил, что все подразделения Вооруженных сил страны приведены в готовность номер один.

Днем 5 марта иранские беспилотники упали на территории Нахичеванской автономной республики в Азербайджане, которая расположена недалеко от границ с Ираном, Турцией и Арменией. Один дрон врезался в здание терминала аэропорта, а другой упал рядом со зданием школы в селе Шекарабад. Изначально сообщалось о двух раненых. Позже число пострадавших увеличилось до четырех.

Оборонное ведомство Азербайджана объявило, что произошедшее не останется без ответа. Там подчеркнули, что не было никакой военной необходимости со стороны Ирана наносить удары по гражданской инфраструктуре республики.

Иранская сторона в свою очередь отрицает запуск БПЛА в сторону Азербайджана. Тегеран назвал случившееся провокацией Израиля, который «хочет испортить отношения между мусульманскими странами».

Ранее президент Азербайджана посетил посольство Ирана и выразил соболезнования.

 
