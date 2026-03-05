Начальник ГРУ не смог ответить на вопрос о дате и месте переговоров по Украине

Костюков: пока ни даты, ни места для возможных переговоров по Украине нет

Для проведения возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине пока нет подходящего места, также не определены и даты встречи. Об этом заявил глава ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

«Пока ни даты, ни места нет», — сказал он.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью итальянскому телеканалу Rainews24, что дата проведения трехсторонней встречи России, США и Украины может быть отложена на несколько дней, а место встречи перенесено с Ближнего Востока в связи с конфликтом, который там разгорается.

2 марта украинский президент предполагал, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине может пройти с 5 по 8 марта, но из-за боевых действий на Ближнем Востоке нельзя подтвердить, что переговоры пройдут именно в Абу-Даби.

Помимо Абу-Даби возможной площадкой для встречи может стать Турция или Швейцария. Украинская сторона ждет ответа от партнеров, добавил Зеленский.

Ранее в российском МИД заявили, что «товарищеский» дух Анкориджа «испаряется».