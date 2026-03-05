Шойгу раскрыл убытки всех стран от перекрытия Ормузского пролива

Шойгу: день перекрытия Ормузского пролива наносит всем убытков на $7 млрд

Убытки для всех стран от перекрытия Ормузского пролива на один день составляют до $7 млрд. Об этом журналистам заявил секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу, его слова приводит ТАСС.

«Один день перекрытия пролива — это примерно $7 млрд убытков всем», — сказал он.

5 марта заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади сообщил, что Иран не намерен пропускать через Ормузский пролив торговые суда и военные корабли государств-противников, пока в регионе идут боевые действия.

До этого иранские власти заявили, что не перекрывали Ормузский пролив и продолжают взаимодействовать с проходящими по нему судами согласно международным протоколам.

При этом 3 марта замкомандующего Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Акбарзаде заявил, что Иран на фоне военных действий с США и Израилем запретил движение всех судов, в том числе нефтяных, коммерческих и рыболовных, через него.

Пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Через него проходит около 20% поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива и самого Ирана на мировой рынок.

