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В Германии засекретят поставки оружия на Украину

DPA: правительство Германии засекретит поставки оружия на Украину
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Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Правительство Германии после трех лет прозрачности вновь засекретит поставки оружия на Украину. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в немецком кабмине.

В сообщении говорится, что в будущем правительство Германии значительно уменьшит объем сообщений о поставках систем вооружения. Цель такого решения — создание «стратегической двусмысленности», которая позволит скрыть собственные действия от противника.

27 февраля 2022 года тогдашний канцлер Германии Олаф Шольц принял решение о поставках оружия Украине на фоне начала в этой стране российской специальной военной операции. Около четырех месяцев об этих поставках практически не было никаких сведений. В июне 2022 года под давлением граждан правительство ФРГ приняло решение опубликовать на своем сайте детальный список всех переданных украинской армии вооружений и систем, которые готовятся к поставке.

В отличие от отправки военных, для отправки немецкого оружия на Украину не требуется одобрения парламента. Тем не менее, кабмин, вероятно, будет проинформирован об этом на секретном заседании комитета Бундестага по обороне, говорится в статье.

Ранее в Берлине состоялась демонстрация против поставок оружия Украине.

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