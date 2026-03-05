В США не поверили словам Трампа о ядерном оружии у Ирана

Экс-посланник по Ирану Малли: слова Трампа о ядерном оружии у Тегерана – выдумка

Бывший спецпосланник президента США Джо Байдена по Ирану Роберт Малли назвал выдумкой слова действующего главы государства Дональда Трампа о том, что Тегеран был близок к получению ядерного оружия. Его слова приводит телеканал Sky News.

«Невозможно представить, чтобы Иран был в двух неделях от разработки бомбы. <…> Это не разведданные, это выдумка», — сказал Малли.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее МАГАТЭ не нашло у Ирана ядерного оружия.