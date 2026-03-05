Размер шрифта
Лавров указал на планы Запада «развалить» Россию руками Украины

Лавров: Запад желал развала России, развязывая конфликт руками Украины
Евгений Биятов/РИА Новости

Запад желал развала России, когда развязывал конфликт руками Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, «целью готовившейся и в итоге развязанной западным руками украинского режима войны против России» является ее ослабление. Лавров напомнил, что союзники Киева говорят о необходимости «нанести стратегическое поражение» Москве.

В связи с этим есть основания полагать, «что за этим скрывается и такое, знаете, максимальное желание развалить нашу страну», констатировал министр иностранных дел.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что коллективный Запад пытался разрушить Россию через необходимость следования принципам демократии, разговоры о которой были лишь удобной ширмой.

При этом парламентарий заметил, что коллективный Запад не смог совершить в России задуманного.

Володин отметил, что преимуществами России в настоящее время, когда она проходит через испытания и преодолевает различные вызовы, являются не ее природные ресурсы, не нефть и газ, которые есть у многих стран, лишенных суверенитета, а президент РФ Владимир Путин и сплоченность вокруг него российских граждан.

Ранее сенатор Грэм назвал цель США после Ирана.

 
