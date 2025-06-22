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Медведев назвал 10 последствий удара США по Ирану

Медведев: Трамп ударами по Ирану втянул США в новый конфликт
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Majid Asgaripour/WANA/Reuters

Президент США Дональда Трамп ударами по Ирану втянул свою страну в новый конфликт с перспективой наземной операции. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале, перечисляя 10 последствий ночной атаки американцев на иранские ядерные объекты.

Медведев также заявил, что ряд стран теперь готовы поставить Ирану ядерный боекомплект. Какие это государства — он не уточнил.

При этом Медведев предположил, что критическая инфраструктура ядерного цикла в Иране не получила серьезных повреждений и «обогащение ядерных материалов, а теперь можно прямо сказать — и будущее производство ЯО — будет продолжено».

В числе других последствий удара США по Ирану он назвал консолидацию народа вокруг духовного руководства Ирана, панику в Израиле, а еще — крушение надежд президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира и сохранение репутации миротворца.

«Хорошее начало, поздравляю, господин президент!» — резюмировал свои мысли Медведев.

До этого сообщалось, что Трамп заблаговременно уведомил руководителей фракций Республиканской партии в обоих палатах конгресса об ударах по Ирану, а сенаторов-демократов предупредил об ударах незадолго до публичного сообщения об атаках. После ударов демократка Окасио-Кортес назвала их основанием для импичмента Трампа.

Ранее Белый дом показал Трампа с его командой во время ударов по Ирану.

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