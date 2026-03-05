Европе предрекли провал на Украине из-за конфликта на Ближнем Востоке

Поддержка операции США против Ирана может привести страны Европейского союза (ЕС) к провалу на Украине. Об этом пишет Politico со ссылкой на европейского дипломата.

Собеседник агентства выразил надежду на то, что многие европейские лидеры последуют примеру Испании и откажутся помогать США на Ближнем Востоке. По словам источника, европейцам следует выражать обеспокоенность действиями Соединенных Штатов, если они хотят, чтобы возобладали международное право и основанный на правилах миропорядок.

Дипломат задался вопросом, какие у Европы будут рычаги влияния на украинский конфликт, если она не может возражать против войны США с Ираном. Европейцы потеряют доверие, заключил собеседник издания.

Президент Украины Владимир Зеленский интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что у Киева могут возникнуть трудности с получением ракет и оружия на фоне ударов США по Ирану.

Также издание Bloomberg писало, что начавшийся конфликт США и Ирана выгоден России, так как он снижает вероятность получения Украиной ракет «Томагавк», может «оживить» интерес к российским энергоносителям, а ресурсы для обороны Украины могут быть перенаправлены на другие задачи.

Ранее в Европе испугались чрезмерного внимания США к конфликту на Ближнем Востоке.