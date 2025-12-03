На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Венгрии высказались против отказа от нефти и газа из России

Сийярто: Венгрия не приемлет план Евросоюза по отказу от нефти и газа из России
Bernadett Szabo/Reuters

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна начнет судебное разбирательство против решения о постепенном прекращении импорта российских энергоносителей. Об этом сообщает Reuters.

«Речь идет о российском природном газе и сырой нефти, поставки которых в Европу Брюссель хочет запретить. Как только в Брюсселе состоится окончательное голосование по этому решению, мы немедленно оспорим его в суде ЕС. Мы немедленно инициируем судебное разбирательство. Мы уже начали необходимую юридическую работу, она идет», — сказал Сийярто венгерским журналистам.

Дипломат подчеркнул, что обеспечение Венгрии энергоснабжением без российских источников невозможно.

1 декабря Сийярто заявлял, что Венгрия не может отказаться от контактов с Россией из-за поставок энергоносителей и будущей роли страны в глобальной системе безопасности.

Комментируя заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совершил 28 ноября поездку в Москву без одобрения ЕС, Сийярто подчеркнул, что «прошли те времена, когда Будапешту, чтобы что-то сделать, надо было спрашивать разрешения у Берлина».

Ранее политолог рассказал, сможет ли Венгрия отказаться от российской нефти.

