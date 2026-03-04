Российский дипломат заявил, что эскалация в Иране приобрела неконтролируемый характер

Дальнейшее развитие ситуации вокруг иранской ядерной программы остается неясным. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает РИА Новости.

«Что дальше — неясно. Эскалация приобрела неконтролируемый характер», — добавил он.

По словам Ульянова, США не хватило дипломатической выдержки и терпения по иранской ядерной программе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля после того, как США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. По словам Трампа, действия обусловлены «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. Один из ударов американских и израильских войск пришелся на резиденцию верховного лидера Ирана Али Хаменеи, его спасти не удалось. Тегеран в ответ выпустил ракеты и дроны по Израилю и авиабазам США в регионе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Пентагон анонсировал усиление операции против Ирана.