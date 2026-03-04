Политики Нидерландов ответили на предложение Макрона о ядерном союзе

Ключевые фракции парламента Нидерландов выразили готовность обсудить расширение сотрудничества с Францией в сфере ядерного сдерживания по предложению ее президента Эммануэля Макрона, сообщает телеканал NOS.

Наибольшую поддержку идея получила от трех партий, входящих в правящую коалицию, — леволиберальных «Демократах-66», Народной партии за свободу и демократию (НПСД) и Христианско-демократическом призыве.

Лидер парламентской фракции НПСД Рубен Брекелманс прямо заявил о необходимости использования французского ядерного потенциала в интересах коллективной обороны Европы.

Оппозиционные силы отнеслись к предложению с большей осторожностью, но не отвергли его полностью. Крупнейший оппозиционный альянс, объединяющий «зеленых левых» и Партию труда, назвал инициативу заслуживающей рассмотрения.

Депутат Кати Пири отметила, что Европа на данный момент находится в критической зависимости от США в оборонных вопросах, и это положение необходимо менять. При этом она предостерегла от упрощенного подхода, подчеркнув, что полагаться исключительно на ядерное оружие как гарант безопасности будет опасным заблуждением.

Социалистическая партия заняла однозначно негативную позицию по поводу идеи Макрона. Ее представитель Сара Доббе заявила, что вход Нидерландов и других европейских стран под французский «ядерный зонтик» может спровоцировать новый виток гонки вооружений и в конечном итоге подорвать международную стабильность.

Помимо Нидерландов, Макрон намерен наладить сотрудничество в сфере ядерного сдерживания с Германией. В Кремле, комментируя договоренности между этими двумя странами, призвали Берлин и Париж помнить о режиме нераспространения ядерного оружия.

Ранее в США назвали Макрона «маленьким Наполеоном» из-за его ядерных амбиций.