Шмыгаль высказался о сроках возобновления работы «Дружбы»

Сроки возобновления работы трубопровода «Дружба», по которому осуществляются поставки российской нефти в Венгрию и Словакию, пока неизвестны. Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, его слова приводит телеканал «Новости. Live».

По его словам, сейчас «Нафтогаз Украины» завершает дефектацию объекта, после чего будет определена стоимость, сроки, а также необходимые для ремонта и восстановления работы нефтепровода ресурсы.

Шмыгаль сообщил, что в результате аварии на одном из резервуаров нефтепровода были якобы зафиксированы значительные внутренние повреждения, которые нельзя увидеть с поверхности.

Российская нефть не поступает в Венгрию и Словакию по «Дружбе» с 27 января. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто утверждает, что для блокировки поставок нефти не было ни технических, ни технологических причин.

До этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украина блокирует поставки нефти по трубопроводу «Дружба» по указке Брюсселя. По его словам, руководство ЕС руками Киева пытается создать сложности для снабжения Венгрии нефтепродуктами, чтобы вызвать дефицит топлива и недовольства в обществе. Таким образом планируется подставить премьер-министра страны Виктора Орбана, чтобы тот проиграл парламентские выборы в апреле, отметил Азаров.

Ранее Орбан назвал «политическим шантажом» блокировку Украиной поставок по нефтепроводу «Дружба».