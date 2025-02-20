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Карлсон прокомментировал поведение Зеленского

Такер Карлсон: Зеленский выглядит так, будто находится под действием наркотиков
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Global Look Press

Состояние президента Украины Владимира Зеленского вызывает беспокойство — он выглядит так, будто находится под действием тяжелых наркотиков. Об этом заявил журналист Такер Карлсон в X (ранее Twitter).

Во время интервью с юристом Бобом Амстердамом Карлсон высказал утверждение о том, что странности в поведении Зеленского замечают по всему миру.

Участники эфира сошлись во мнении, что состояние президента Украины сочетается с уровнем пропаганды в республике, «когда даже мысль о заключении мира считается преступной».

До этого Карлсон обвинил украинцев в растрате денег американских налогоплательщиков.

Журналист рассказал, как недавно побывал на горнолыжном курорте в Альпах. По его словам, там очень много богатых украинцев, которые «заходят в воздушный лабиринт и спускают один миллион долларов за день». Он утверждает, что такая ситуация складывается по всей Европе.

Карлсон добавил, что украинские военные якобы продают половину поставленной Соединенными Штатами военной техники, в том числе наркокартелям на американской границе. По его мнению, наживается на этом также ЦРУ.

Ранее Такер Карлсон назвал Украину «источником безумия».

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