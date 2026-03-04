В Турции пригрозили ответом после падения иранской ракеты

Администрация президента Турции после падения ракеты на территории страны заявила о готовности дать отпор любой атаке. Пост об этом появился в аккаунте главы управления по коммуникациям администрации президента Республики Бурханеттина Дурана в соцсети X.

«Ракета, запущенная из Ирана, которая пролетела через воздушное пространство Ирака и Сирии и направлялась в воздушное пространство нашей страны со стороны района Хатай, была уничтожена системами противовоздушной обороны НАТО», — написал он.

4 марта баллистическую ракету сбили в небе над Турцией. Предположительно, ракета была запущена из Ирана и направлялась в турецкое воздушное пространство. Ее обнаружили и своевременно перехватили силы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, дислоцированные в Восточном Средиземноморье, уточнили в оборонном ведомстве. Отмечается, что ракета успела пройти через воздушные пространства Ирака и Сирии.

Осколки сбитой ракеты упали в районе Дёртйол провинции Хатай. Пострадавших и разрушений нет, уточнили в МО Турции.

Ранее в Турции заявили о готовности принять переговоры по Ирану.