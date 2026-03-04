Власти Израиля помогут туристам покинуть страну на фоне конфликта с Ираном

Израильское министерство туризма взяло на себя организацию трансфера к сухопутным пограничным переходам. Об этом сообщило посольство РФ в еврейском государстве в официальном Telegram-канале.

Уточняется, что речь идет о погранпереходе «Менахем Бегин»/«Таба» на границе с Египтом, который открыт круглосуточно. Для транспортного сопровождения нужно заполнить анкету.

«По результатам обработки анкеты представители министерства туризма Израиля направляют дальнейшие инструкции на электронную почту заявителя», — сказано в публикации.

В посольстве отметили, что переход платный, внести сумму нужно до прибытия на него.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее десятки граждан РФ застряли на круизном корабле в Катаре.