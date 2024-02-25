В Госдуме выступили против закупки иностранных игрушек в детские сады

Член комитета Госдумы (ГД) РФ по международным делам Мария Бутина выразила мнение, что иностранные игрушки не должны закупаться в российские детские сады в рамках государственного заказа. Об этом сообщает ТАСС.

Депутат отметила, что на книги и на школьный возраст обращается большое внимание, однако про детей и детские сады в ГД не думают.

«Я, например, не считаю правильным, чтобы в детские сады закупались игрушки иностранные или с иностранным посылом. Родители вольны покупать такие игрушки, какие они хотят. Но не по государственному заказу», — сказала Бутина.

Она добавила, что по закону в России проводится психологическая и педагогическая экспертиза детских товаров.

15 февраля сообщалось, что в Красноярске родители воспитанниц детского сада возмутились песней о нежеланных дочерях, которую задали учить девочкам на утренник к 23 февраля.

Первый замминистра просвещения России Александр Бугаев заявлял, что в российских средних учебных заведениях и детских садах с 2025 года будут проводиться учения по антитеррористической безопасности.

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Ранее в России предложили ввести в форму школьников аналог пионерского галстука.