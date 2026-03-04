В США неизвестный обчистил склад Такера Карлсона со снюсом

У американского журналиста Такера Карлсона украли 378 тысяч банок снюса общей стоимостью около $7,9 млн. Об этом сообщает онлайн-таблоид TMZ.

По данным журналистов, банки со снюсом бренда ALP Pounches Карлсон хранил на своем складе в Южной Калифорнии и планировал продать. Полицейские выяснили, что неизвестный мужчина смог проникнуть на склад, показав документы сотрудника. После он просто сел в грузовик, в котором хранилась партия товара, и уехал в сторону Кентукки.

Карлсон объявил вознаграждение в размере $100 тысяч любому, кто скажет ему точное местоположение грузовика со снюсом. В TMZ пошутили, что Карлсону следует переквалифицироваться в журналиста-расследователя, чтобы найти виновного и вернуть товар.

Снюс — это некурительное табачное изделие, которое представляет собой измельченный увлажненный табак в виде конфеты или пластинки. Снюс вызывает никотиновую зависимость, его употребление опасно для здоровья.

До этого в штате Вирджиния (США) полиция зафиксировала странный инцидент с группой злоумышленников в масках. На кадрах видеонаблюдения, подходящих для бульварной комедии, видно, как на парковку въезжает крошечный Hyundai Sonata и оттуда вываливаются девять мужчин и отправляются совершать преступление. Что именно украли злоумышленники и куда скрыли добычу, не сообщается.

Ранее в США арестовали мужчину, ограбившего десятки магазинов c Lego.