Независимая миссия ООН дала оценку ударам США и Израиля по Ирану

Независимая миссия ООН по установлению фактов признала, что удары Израиля при поддержке США по Ирану идут вразрез с положениями Устава организации. Об этом сообщает ТАСС.

В официальном заявлении миссии ООН выражается решительное осуждение ударов по Ирану.

«Эти атаки, за которыми последовали ответные удары Ирана в регионе, противоречат Уставу ООН, который запрещает применение силы в отношении территориальной целостности или политической независимости любого государства», — говорится в документе.

Авторы текста подчеркнули, что принципы международного права должны распространяться на всех и не могут трактоваться по-разному в зависимости от того, какое государство предпринимает те или иные действия.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский президент Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Лукашенко назвал неприемлемым вероломное нападение Израиля и США на Иран.