Иран направил сигналы о желании прекратить войну с США и Израилем

После ударов США и Израиля Иран через посредников передает сигнал о готовности обсуждать условия прекращения конфликта. Об этом сообщает газета The New York Times.

Как отмечают источники, знакомые с ситуацией, «на следующий день после начала атак сотрудники разведки Ирана через посредников обратились к ЦРУ с предложением обсудить условия прекращения конфликта».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее представитель Ирана заявил, что Трамп отомстил Тегерану.