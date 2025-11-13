В России усилят контроль за иностранными гражданами

Прибывающие в регион иностранцы не должны находиться там бесконтрольно. Иначе они могут стать причиной возникновения напряженности в обществе и межнациональных конфликтов. Об этом заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в ходе представления вновь назначенных руководителей территориальных органов страны.

На мероприятии Колокольцев поставил задачу по усилению контроля за пребыванием иностранных граждан в регионах.

«Как правило, именно такие лица нарушают правопорядок, проявляют агрессию и ведут преступную деятельность. В подобных ситуациях необходимо действовать жестко, но, безусловно, в пределах своих полномочий», — отметил глава МВД.

Министр также подчеркнул, что в соответствии с утвержденной 15 октября президентом России концепцией государственной миграционной политики приоритет отдается национальной безопасности.

Также Колокольцев отметил эффективность проводимой операции «Нелегал» и расширение практики биометрической идентификации при въезде в страну.

«Итоги операции «Нелегал» демонстрируют эффективность наших усилий по упорядочению миграционных потоков. Технические средства не оставляют нарушителям шансов долго оставаться вне поля зрения сотрудников полиции. Введение экспериментальной процедуры биометрической идентификации при въезде в страну на сегодняшний день стало барьером для тех, кто пытается проникнуть в Россию по фиктивным документам», — сообщил министр.

Колокольцев добавил, что в ближайшее время такая практика будет расширена.