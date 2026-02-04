В Подмосковье добились снижения преступности благодаря новым технологиям

В Подмосковье снизилось число преступлений – по итогам 2025 года этот показатель упал на 2%. Также удалось добиться снижения количества несчастных случаев – так, например, трагедий на водоемах стало меньше на 40% благодаря новым правилам отдыха на пляжах. Во многом добиться положительных результатов благодаря внедрению системы «Безопасный регион», сообщил глава региона Андрей Воробьев на заседании коллегии прокуратуры.

В ходе реализации системы «Безопасный регион» в области установили 167 камер видеонаблюдения, причем 45 тыс. из них снабжены функцией распознавания лиц. Благодаря этому не только снизилась преступность – уменьшилось количество нарушений в общественных местах, подчеркнул Воробьев.

«Эта программа будет продолжена. Считаю это важным элементом, особенно когда правоохранительный блок участвует, предлагает очень важные и чувствительные направления», — цитирует главу региона 360.ru.

Что касается несчастных случаев, то в этом направлении также ведется работа – в том числе в прошлом году был введен запрет для несовершеннолетних детей находиться вблизи водоемов без взрослых. В результате смертность на водных объектах упала на 40%. Воробьев подчеркнул, что это – результат работы властей и правоохранителей, пообещав, что и в этом году в регионе будут внедряться новые возможности для защиты жителей.

Также в ходе заседания были затронуты другие темы – в частности, губернатор сообщил, что за последние годы в Подмосковье значительно усовершенствовали систему ЖКХ, построив 113 котельных и 300 километров теплосетей, расселили аварийные дома, предоставив новое жилье для 11 тыс. человек, а также внедрили 36 региональных мер поддержки участников СВО.

Напомним, до этого Воробьев сообщал, что среди в числе прочего ветеранам СВО в Московской области помогают пройти обучение, найти работу, адаптироваться, получить протезы, выплаты и земельные участки. Для удобства на «Госуслугах» для них ввели новый раздел «комплексная услуга», через который можно подать заявку сразу на 17 различных льгот, а в МФЦ можно подать заявление на 17 услуг Минобороны РФ.

Ранее Путин заявил о снижении уровня уличной преступности в России.