Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Зеленский разрешил эвакуировать детей без согласия родителей

Зеленский подписал закон об эвакуации детей без разрешения родителей
Liesa Johannssen/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым разрешил эвакуировать детей с подверженных риску боевых действий территорий без согласия родителей. Об этом сообщили на сайте Верховной рады.

Из документа следует, что полиция сможет вывезти детей из прифронтовых регионов, если их родители откажутся от данной меры. После эвакуации несовершеннолетних передадут органам опеки. При этом родители смогут вернуть своих детей в течение шести месяцев при условии проживания на безопасной территории.

Решения об эвакуации будут приниматься областными и киевской городской военными администрациями. Вывоз граждан станут осуществлять во взаимодействии с Нацполицией и другими ведомствами.

В феврале уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, комментируя закон о принудительной эвакуации несовершеннолетних без согласия опекунов, заявила, что после таких решений некоторые родители не могут найти детей и вернуть их.

Ранее Украина начала принудительную эвакуацию детей из городов ДНР, дальнейшая судьба которых остается неизвестной.

 
Теперь вы знаете
Подарки на 8 Марта: 200 идей как порадовать любимую, маму, коллегу или дочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!