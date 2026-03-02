Зеленский разрешил эвакуировать детей без согласия родителей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым разрешил эвакуировать детей с подверженных риску боевых действий территорий без согласия родителей. Об этом сообщили на сайте Верховной рады.

Из документа следует, что полиция сможет вывезти детей из прифронтовых регионов, если их родители откажутся от данной меры. После эвакуации несовершеннолетних передадут органам опеки. При этом родители смогут вернуть своих детей в течение шести месяцев при условии проживания на безопасной территории.

Решения об эвакуации будут приниматься областными и киевской городской военными администрациями. Вывоз граждан станут осуществлять во взаимодействии с Нацполицией и другими ведомствами.

В феврале уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, комментируя закон о принудительной эвакуации несовершеннолетних без согласия опекунов, заявила, что после таких решений некоторые родители не могут найти детей и вернуть их.

Ранее Украина начала принудительную эвакуацию детей из городов ДНР, дальнейшая судьба которых остается неизвестной.