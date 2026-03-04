Размер шрифта
Словакия расторгла соглашение с Украиной о помощи поставками электроэнергии

Словакия денонсировала договор с Киевом о помощи аварийными поставками энергии
Правительство Словакии одобрило расторжение договора с Украиной, который предусматривал оказание помощи аварийными поставками электроэнергии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление кабмина.

«Правительство… рекомендует министру финансов принять шаги в отношении компании SEPS (оператор системы передачи электроэнергии в Словакии. — «Газета.Ru») для немедленного прекращения действия соглашения между SEPS и компанией Ukrenergo об аварийных поставках электроэнергии», — говорится в документе.

23 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна прекратила оказание помощи Украине в формате экстренных поставок электроэнергии. Он отметил, что решение было принято в ходе встречи с министром финансов Словакии и главой госкомпании SEPS.

До этого Фицо угрожал прекратить аварийную подачу электроэнергии украинской стороне в случае, если президент Украины Владимир Зеленский не восстановит поставки нефти в Словакию через трубопровод «Дружба» к 23 февраля.

Ранее на Украине заявили, что остановка поставок энергии из Словакии не повлияет на энергосистему

 
