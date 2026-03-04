В МИД Испании заявили, что Вашингтон не предупредил союзников об операции в Иране

МИД Испании: США не проинформировали союзников о начале военной операции в Иране

США не проинформировали ни одного из своих союзников о начале совместной военной операции с Израилем против Ирана. Об этом сообщил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью на телеканале TVE.

«Ни один союзник не был проинформирован, и также не предпринималось никаких попыток вовлечь Организацию Объединенных Наций», — сказал он.

По словам министра иностранных дел, действия США носят исключительно односторонний характер и не сопровождаются международным мандатом.

Испанский премьер Педро Санчес призывал Европу сплотиться и выступить против действий США и Израиля в Иране. Он также стал первым из европейских лидеров, который осудил эту операцию.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский президент Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что Испания запретила США использовать свои военные базы для атак на Иран.