Иран признал, что его ядерные объекты получили серьезный ущерб

Ядерные объекты Ирана понесли существенные повреждения во время недавнего конфликта с Израилем, и Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) проводит детальную оценку ущерба. Об этом заявил министр иностранных дел республики Аббас Арагчи в телеэфире, передает РИА Новости.

«Эксперты ОАЭИ фиксируют серьезный ущерб. При этом Тегеран не считает целесообразным визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси», — подтвердил дипломат.

Он уточнил, что принятый закон о приостановке сотрудничества не закрывает пути взаимодействия, но требует «новых форматов кооперации».

При этом, как отметил Арагчи, Тегеран не принял решение о продолжении диалога с Вашингтоном, будет руководствоваться своими интересами.

Израиль согласился с инициативой президента Трампа о прекращении огня, так как считает, что цели операции «Восходящий лев» достигнуты. Совбез Ирана также подтвердил перемирие с Израилем. Чем завершилась 12-дневная война и можно ли считать одну из сторон проигравшей, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Ранее в США раскрыли дипломатические усилия по возобновлению переговоров с Ираном.