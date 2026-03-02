Размер шрифта
Армия

США атаковали ядерный объект в Иране

Kan: США атаковали ядерный объект в Исфахане и авиабазу поблизости
Vahid Salemi/AP

Американские войска ударили по иранскому ядерному объекту в Исфахане. Об этом заявила гостелерадиокомпания Kan.

Также, по ее сведениям, атаке подверглась и расположенная поблизости авиабаза.

2 марта генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что МАГАТЭ не фиксировало военной активности, нацеленной на ядерные объекты на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

По словам главы организации, у него пока нет никаких сведений о том, что какие-либо из ядерных установок, включая АЭС в Бушере, Тегеранский исследовательский реактор или другие объекты ядерного топливного цикла, были повреждены или атакованы.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по исламской республике «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Иране были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Тегеран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп объяснил, почему с ударами по Ирану нельзя было медлить.

 
