Лукашенко выразил соболезнования Пезешкиану в связи с гибелью Хаменеи

Лукашенко: Хаменеи, отстаивая суверенитет Ирана, принял мученическую смерть
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с гибелью верховного лидера Республики Али Хаменеи. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Духовный лидер остался верным своему народу до последнего вздоха и мужественно принял мученическую смерть, отстаивая суверенитет и независимость Ирана», — сказано в сообщении.

Белорусский президент подчеркнул, что память об Али Хаменеи, его служении стране сохранится в сердцах миллионов людей. Лукашенко добавил, что имел честь встречаться с аятоллой. Глава Белоруссии также отметил важную роль верховного лидера во взаимодействии двух государств.

В ночь на 1 марта стало известно о ликвидации Хаменеи. Президент США Дональд Трамп назвал его «одним из самых злых людей в истории». Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования, заявив, что в России Хаменеи запомнят «как выдающегося государственного деятеля», который внес значительный вклад в развитие российско-иранских отношений.

Ранее эксперт рассказал, кто может стать преемником Али Хаменеи.

 
