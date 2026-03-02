Медведев сравнил США со «свиньями, не желающими расставаться с корытом»

Медведев: США на Ближнем Востоке ведут себя как свиньи, которых лишают корыта

Соединенные Штаты Америки и их союзники ведут себя на Ближнем Востоке как свиньи, которых лишают корыта. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Это война США и их союзников за сохранение глобального доминирования. Свиньи не хотят расставаться с корытом», — сказал политик.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Тегеран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

2 марта глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что целью операции «Эпическая ярость» против Ирана стала инфраструктура безопасности республики. По его словам, удары по республике стали возмездием за финансирование терроризма.

