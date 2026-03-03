Размер шрифта
В NYT заявили о рисках для президентства Трампа

NYT: Трамп поставил на кон свое президентство из-за начала операции против Ирана
Jonathan Ernst/Reuters

Дональд Трампа поставил на кон судьбу своего президентства, начав военную операцию против Ирана. Такое мнение высказал корреспондент газеты The New York Times (NYT) Тайлер Пейджер, освещающий события в Белом доме.

«Санкционировав в минувшую пятницу нападение на Иран, Трамп пошел на самую большую авантюру за все время своего президентства», — отметил автор публикации.

По словам Пейджера, Трамп, по всей видимости, «вверг США в то, что станет самым масштабным конфликтом со времен вторжения в Ирак в 2003 году». Журналист отметил, что американский лидер уже не раз нарушил свое обещание «положить конец войнам, а не начинать их». Автор статьи обратил внимание, что глава Белого дома, приняв решение об атаке Ирана, рискнул жизнями американских солдат и жителей Ближнего Востока, а также подверг всех еще большей нестабильности в этом «взрывоопасном регионе».

Пейджер указал, что действия США в Иране могут привести к росту цен на нефть и распространить конфликт на весь Ближний Восток. По его словам, основная база союзников Трампа еще находится на его стороне, однако уже есть те, кто в частном порядке осуждает начало президентом США военной операции против Ирана.

«Это несет значительные риски президентству Трампа», — резюмировал журналист.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, ударив по многим городам страны и ликвидировав верховного лидера аятолла Али Хаменеи. Трамп объяснил, что причиной для начала атак стало нежелание властей Ирана прекратить разработку ядерного оружия. 3 марта американский президент заявил, что США готовы проводить операцию против Ирана столько, сколько потребуется.

Ранее стало известно, что соратники Трампа месяцами призывали его «обезглавить режим» в Иране.

 
