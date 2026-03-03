В NYT заявили о рисках для президентства Трампа

NYT: Трамп поставил на кон свое президентство из-за начала операции против Ирана

Дональд Трампа поставил на кон судьбу своего президентства, начав военную операцию против Ирана. Такое мнение высказал корреспондент газеты The New York Times (NYT) Тайлер Пейджер, освещающий события в Белом доме.

«Санкционировав в минувшую пятницу нападение на Иран, Трамп пошел на самую большую авантюру за все время своего президентства», — отметил автор публикации.

По словам Пейджера, Трамп, по всей видимости, «вверг США в то, что станет самым масштабным конфликтом со времен вторжения в Ирак в 2003 году». Журналист отметил, что американский лидер уже не раз нарушил свое обещание «положить конец войнам, а не начинать их». Автор статьи обратил внимание, что глава Белого дома, приняв решение об атаке Ирана, рискнул жизнями американских солдат и жителей Ближнего Востока, а также подверг всех еще большей нестабильности в этом «взрывоопасном регионе».

Пейджер указал, что действия США в Иране могут привести к росту цен на нефть и распространить конфликт на весь Ближний Восток. По его словам, основная база союзников Трампа еще находится на его стороне, однако уже есть те, кто в частном порядке осуждает начало президентом США военной операции против Ирана.

«Это несет значительные риски президентству Трампа», — резюмировал журналист.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, ударив по многим городам страны и ликвидировав верховного лидера аятолла Али Хаменеи. Трамп объяснил, что причиной для начала атак стало нежелание властей Ирана прекратить разработку ядерного оружия. 3 марта американский президент заявил, что США готовы проводить операцию против Ирана столько, сколько потребуется.

Ранее стало известно, что соратники Трампа месяцами призывали его «обезглавить режим» в Иране.