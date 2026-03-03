Лавров рассказал о праве Ирана на обогащение урана в мирных целях

Иран на правах участника Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) обладает неотъемлемым правом обогащать уран для мирных целей. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

В ходе пресс-конференции министр прокомментировал слова посланника американского президента Стива Уиткоффа о срыве переговоров из-за намерения Тегерана обогащать уран. Лавров подчеркнул, что Иран имеет на это неотъемлемое право в соответствии с ДНЯО.

«О неотъемлемом праве на обогащение урана в качестве принципа, который применим ко всем без исключения странам, являющимся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия, никто никогда не спорил насчет этого...» — сказал он.

По словам главы российского МИД, нереалистично требовать, чтобы один только Иран отказался от этого права. Российская сторона серьезно озадачена объяснением текущей агрессии США по отношению к Ирану, которое озвучил Уиткофф.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки стали все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Ранее Рубио пригрозил Ирану новыми, еще более сильными ударами.