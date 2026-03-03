Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Лавров рассказал о праве Ирана на обогащение урана в мирных целях

Лавров: Иран обладает неотъемлемым правом обогащать уран в мирных целях
Сергей Гунеев/РИА Новости

Иран на правах участника Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) обладает неотъемлемым правом обогащать уран для мирных целей. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

В ходе пресс-конференции министр прокомментировал слова посланника американского президента Стива Уиткоффа о срыве переговоров из-за намерения Тегерана обогащать уран. Лавров подчеркнул, что Иран имеет на это неотъемлемое право в соответствии с ДНЯО.

«О неотъемлемом праве на обогащение урана в качестве принципа, который применим ко всем без исключения странам, являющимся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия, никто никогда не спорил насчет этого...» — сказал он.

По словам главы российского МИД, нереалистично требовать, чтобы один только Иран отказался от этого права. Российская сторона серьезно озадачена объяснением текущей агрессии США по отношению к Ирану, которое озвучил Уиткофф.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки стали все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Ранее Рубио пригрозил Ирану новыми, еще более сильными ударами.

 
Теперь вы знаете
Война США и Ирана неожиданно открыла для России окно возможностей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!