Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Захарова оценила противоречивую позицию Канады по атакам на Иран

Захарова сравнила позицию Канады по атаке на Иран с медицинским случаем
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Официальный спикер МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik сравнила позицию Канады по поводу атак США и Израиля на Иран, высказанную премьер-министром страны Марком Карни, с медицинским случаем.

«Такие случаи описаны в медицине. Когда над ними насилие не совершают, они это делают добровольно, но через «не могу», — отметила Захарова.

4 марта Карни заявил, что Канада поддерживает военную операцию США и Израиля против Ирана с сожалением, поскольку этот конфликт является еще одним примером провала международного порядка.

Свою позицию по Ирану канадский премьер объяснил несогласием с действиями Тегерана в контексте его ядерной программы и поддержки им вооруженных группировок на Ближнем Востоке.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что более 50 тысяч военных США участвуют в операции против Ирана.

 
Теперь вы знаете
Алкоголизм и депрессия: как связаны эти состояния на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!