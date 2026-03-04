Захарова оценила противоречивую позицию Канады по атакам на Иран

Захарова сравнила позицию Канады по атаке на Иран с медицинским случаем

Официальный спикер МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik сравнила позицию Канады по поводу атак США и Израиля на Иран, высказанную премьер-министром страны Марком Карни, с медицинским случаем.

«Такие случаи описаны в медицине. Когда над ними насилие не совершают, они это делают добровольно, но через «не могу», — отметила Захарова.

4 марта Карни заявил, что Канада поддерживает военную операцию США и Израиля против Ирана с сожалением, поскольку этот конфликт является еще одним примером провала международного порядка.

Свою позицию по Ирану канадский премьер объяснил несогласием с действиями Тегерана в контексте его ядерной программы и поддержки им вооруженных группировок на Ближнем Востоке.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что более 50 тысяч военных США участвуют в операции против Ирана.