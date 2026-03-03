Размер шрифта
В Китае выступили против ударов Израиля и США по Ирану

Глава МИД Ван И: Китай выступает против военных ударов США и Израиля по Ирану
Mark Schiefelbein/AP

КНР выступает против военных ударов Израиля и США по Ирану. Об этом заявил глава китайского МИД Ван И во время разговора с израильским министром иностранных дел Гидеоном Сааром, сообщает Центральное телевидение Китая.

«Китай выступает против военных ударов Израиля и США по Ирану», — сказал Ван И.

До этого китайская сторона потребовала от Соединенных Штатов и Израиля немедленно прекратить военную операцию против Ирана.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский президент Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее была раскрыта главная цель атаки США на Иран.

 
