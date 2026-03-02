«Отобрать у Китая»: раскрыта главная цель атаки США на Иран

Власти США удары по Ирану позиционируют как защиту американского народа от угроз враждебного режима, однако это лишь красивые формулировки. Главная цель американского президента Дональда Трампа – это иранские ресурсы, которые он стремится отобрать у Китая, лишив его энергетической самостоятельности, заявил в беседе с Tsargrad.tv политолог Леонид Крутаков.

«Они же не могут сказать, что «мы идём для того, чтобы забрать иранскую нефть на свои балансы и отобрать её у Китая, чтобы установить там свой подконтрольный режим». Конечно, «ради мира во всём мире», — пояснил эксперт. – Это отговорки, понятно, что стратегические цели совершенно другие».

Он напомнил, что касательно темы мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине Трамп всегда апеллирует к многочисленным жертвам на поле боя, однако относительно ударов по Ирану об этом не упоминает. Все это подтверждает стремления Вашингтона получить доступ к колоссальным природным ресурсам страны, которая находится на втором после России месте по газовым запасам. Более того, Иран выступает одним из ключевых экспортёров нефти в Китай, а Трамп преследует цель лишить Пекин энергетической самостоятельности.

«Понятно, что стратегически, большая стратегическая цель США, не Иран, а именно Китай, который бросил вызов и экономический, и политический, и военный», — заключил политолог.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана, а накануне Иран официально подтвердил гибель верховного лидера Али Хаменеи в результате операции США и Израиля.

Трамп заявил, что США будут продолжать операцию в Иране в течение «четырех-пяти недель», а также допустил, что американские военные могут приостановить удары, если Тегерану удастся удовлетворить Вашингтон в рамках переговоров. Глава Белого дома также выразил уверенность, что исламская республика в итоге подчинится воле США и Израиля, и заявил, что у него есть «три очень хороших» кандидата на пост лидера Ирана, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп назвал причину ликвидации Хаменеи.