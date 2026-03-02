Размер шрифта
«Отобрать у Китая»: раскрыта главная цель атаки США на Иран

Политолог Крутаков: главная цель атаки Трампа на Иран – забрать ресурсы у Китая
Власти США удары по Ирану позиционируют как защиту американского народа от угроз враждебного режима, однако это лишь красивые формулировки. Главная цель американского президента Дональда Трампа – это иранские ресурсы, которые он стремится отобрать у Китая, лишив его энергетической самостоятельности, заявил в беседе с Tsargrad.tv политолог Леонид Крутаков.

«Они же не могут сказать, что «мы идём для того, чтобы забрать иранскую нефть на свои балансы и отобрать её у Китая, чтобы установить там свой подконтрольный режим». Конечно, «ради мира во всём мире», — пояснил эксперт. – Это отговорки, понятно, что стратегические цели совершенно другие».

Он напомнил, что касательно темы мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине Трамп всегда апеллирует к многочисленным жертвам на поле боя, однако относительно ударов по Ирану об этом не упоминает. Все это подтверждает стремления Вашингтона получить доступ к колоссальным природным ресурсам страны, которая находится на втором после России месте по газовым запасам. Более того, Иран выступает одним из ключевых экспортёров нефти в Китай, а Трамп преследует цель лишить Пекин энергетической самостоятельности.

«Понятно, что стратегически, большая стратегическая цель США, не Иран, а именно Китай, который бросил вызов и экономический, и политический, и военный», — заключил политолог.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана, а накануне Иран официально подтвердил гибель верховного лидера Али Хаменеи в результате операции США и Израиля.

Трамп заявил, что США будут продолжать операцию в Иране в течение «четырех-пяти недель», а также допустил, что американские военные могут приостановить удары, если Тегерану удастся удовлетворить Вашингтон в рамках переговоров. Глава Белого дома также выразил уверенность, что исламская республика в итоге подчинится воле США и Израиля, и заявил, что у него есть «три очень хороших» кандидата на пост лидера Ирана, подробности – в материале «Газеты.Ru».

