В Иране усомнились в пользе новых переговоров с США

Постпред при ООН: Иран на данный момент не видит пользы в новых переговорах

Иран на данный момент не видит пользы в новых переговорах и продолжит вести оборону. Об этом сообщил на пресс-конференции постпред исламской республики при ООН в Женеве Али Бахрейни, передает РИА Новости.

«Мы сомневаемся в пользе переговоров на данный момент. Они должны понять, что война — это не выход. Мы продолжим оборону до тех пор, пока они не поймут, что Иран отличается, что они не смогут ослабить и победить его», — подчеркнул дипломат.

Бахрейни заявил, что Тегеран «даст сильный ответ на агрессию» против исламской республики. По его словам, Иран продемонстрировал хороший уровень обороны и остановит эту войну, а также прекратит «феномен безнаказанности для нападающих на гражданские объекты».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее Иран пригрозил открыть «врата ада» для США и Израиля.