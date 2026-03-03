Представитель МИД РФ обсудил с послом Израиля обострение конфликта на Ближнем Востоке

Заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко обсудил с послом Израиля в Москве Одедом Йосефом обострение ситуации на Ближнем Востоке на фоне начала американо-израильской военной операции против Ирана. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Борисенко напомнил, что при поиске решения возникшей проблемы необходимо ориентироваться на основы международного права и Устав ООН.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что операция против Ирана будет продолжаться столько, сколько потребуется.