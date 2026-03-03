Орбан призвал ЕС заставить Украину возобновить транзит нефти

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал главу Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен заставить Украину выполнять обязательства по транзиту нефти из РФ. Об этом он сообщил в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Сегодня я в письме проинформировал председателя Еврокомиссии о сложившейся ситуации. Я также призвал госпожу председателя обеспечить соблюдение соглашений», — написал Орбан.

Украина в конце января приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», связав этот шаг с якобы повреждением оборудования на западе страны после ударов. В результате без поставок остались Словакия и Венгрия. Будапешт в ответ наложил вето на принятие Евросоюзом нового пакета санкций против России и выделение Украине кредита в размере €90 млрд.

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана, что привело к эскалации на Ближнем Востоке.

Комментируя ситуацию, глава венгерского правительства Виктор Орбан отметил, что обострение ситуации вокруг Ирана удвоило важность трубопровода «Дружба». Как он сказал, эти события могут привести к снижению объемов нефти на мировом рынке и последующему росту цен на нее. Он также в очередной раз призвал Украину возобновить транзит топлива.

Ранее в Словакии обвинили Украину во вранье о повреждении «Дружбы».