США могут начать действовать «крайне радикально» в отношении нынешних властей Украины, если они перестанут устраивать Белый дом. В таком случае возможна насильственная смена власти на Украине. Так бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров отреагировал на заявление украинского лидера Владимира Зеленского об отказе проводить выборы до завершения конфликта.

«Я думаю, что ситуация в мире в целом складывается таким образом, что могут на Украине возникнуть определенные обстоятельства, которые вынудят Соединенные Штаты Америки, в том числе, действовать крайне радикально в отношении украинского режима», — подчеркнул он.

Помимо выборов, добавил Килинкаров, на Украине есть «совершенно другие механизмы» смены власти, которые «хорошо отработаны».

«Они дважды по показали свою эффективность. Я имею в виду всякого рода перевороты, будь то парламентские или уличные перевороты, не имеет значения. Мы почему-то зацикливаемся исключительно на конституционных способах смены власти, отбрасывая при этом все остальные, но, справедливости ради, на Украине все остальные способы работают гораздо эффективнее и чаще применяются, чем конституционные», — заявил бывший депутат Рады.

Нельзя исключать новый Майдан на Украине, добавил Килинкаров. Для насильственной смены власти в стране, считает политик, необходим только сигнал со стороны США.

«Протестный потенциал на Украине огромный. Вопросов накопилось к Зеленскому и его коррумпированному окружению более чем достаточно, он удерживается исключительно позицией европейских стран и недостаточной активностью американцев, которых Зеленский раздражает, но они его держат, потому что он им выгоден», — пояснил собеседник.

3 марта Зеленский заявил, что Украина будет готова провести выборы после завершения конфликта с Россией, а не установления временного перемирия.

При этом 14 февраля Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, говорил, что готов провести выборы в стране при условии двухмесячного прекращения огня. Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров сказал, что руководство Украины хочет использовать 60 дней не для подготовки к выборам нового президента, а чтобы перевооружить армию и сфальсифицировать результаты народного волеизъявления.

Ранее в Раде пришли к неутешительным выводам о мире с Россией.