Казахстан готов стать площадкой для переговоров по Ирану

Казахстан готов предложить площадку для переговоров по Ирану, обращений пока не было. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел республики Алибек Бакаев на брифинге в правительстве, передает ТАСС.

Он рассказал, что республика уже предоставляла площадки для переговоров, в частности по Ирану. Одна из них была в Алматы, которая внесла большую лепту в решение этого вопроса. Кроме того, в Казахстане прошло более 20 раундов переговоров между сирийскими властями и оппозиционными кругами Сирии.

«Поэтому у нас такой опыт есть и в случае обращения мы внимательно изучим… На сегодня таких обращений не было», — сказал Бакаев.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер Дональд Трамп в обращении к нации объяснил удары «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

