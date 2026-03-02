Размер шрифта
Аналитик усомнился в том, что Киев получит новые ракеты

Аналитик Кошкин: Украина начнет испытывать острую нехватку западных вооружений
Liesa Johannssen/Reuters

Киев скорее всего не получит новые ракеты от Запада на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом в разговоре с «Ридусом» заявил военный аналитик, заведующий кафедрой политического анализа и социально-политических процессов РЭУ имени Георгия Плеханова Андрей Кошкин.

Специалист подчеркнул, что теперь Украина начнет испытывать все более острую нехватку новых западных вооружений для противостояния с Россией.

«Запрос Зеленского на снаряды и ракетные установки индивидуального характера не будет выполнен. Сначала Дональд Трамп говорил, что хватит четырех дней ударов по Ирану. Теперь он говорит уже о нескольких неделях», — отметил он.

По словам аналитика, такая ситуация указывает на то, что ресурсы для данных ударов понадобится стягивать, возможно, со всего мира.

На фоне таких обстоятельств Украине не стоит рассчитывать как на особое внимание, которое уделялось ей до 28 февраля, так и на новые поставки со стороны США и Европы, перепродающей американские вооружения.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский президент Дональд Трамп допустил, что американские военные могут приостановить операцию, если Тегерану удастся удовлетворить Вашингтон в рамках переговоров.

В Иране были атакованы многие города, в числе которых и столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Тегеран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее Зеленский прокомментировал сообщения о планах Трампа добиться мира к 4 июля.

 
