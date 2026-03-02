Рубио заявил, что американские военные не наносили удар по Хаменеи

Рубио: США не били по Хаменеи и не стремились к смене власти в Иране

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил конгрессмену-республиканцу Майку Тёрнеру, что американские военные не наносили удар по верховному лидеру Али Хаменеи. Об этом сообщает CBS News.

«Он (Рубио) очень ясно ответил, что мы не нацеливались на Хаменеи и что мы не нацеливались на руководство Ирана», — сказал Тёрнер.

Таким образом, по словам парламентария, важным является то, Вашингтон не предпринимают действий по смене иранского правительства..

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

