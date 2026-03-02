Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Администрация Трампа признала, что Иран не собирался атаковать США первым

Reuters: в команде Трампа признали отсутствие данных о планах Ирана атаковать США
Emily Elconin/Reuters

В администрации президента США Дональда Трампа на закрытых слушаниях в конгрессе признали, что не имели разведданных о планах Ирана атаковать американские силы первыми. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

«На брифингах представители администрации подчеркивали, что иранские баллистические ракеты и опосредованные силы в регионе представляют непосредственную угрозу интересам США, но не было никаких разведданных о том, что Тегеран первым атакует американские войска», — сообщили источники агентства.

При этом заявления самого президента США Дональда Трампа о том, что Иран вскоре может получить возможность наносить удары по американским силам баллистическими ракетами, также не имеют под собой оснований, отмечается в материале.

Как пишет Reuters, «его заявление о ракетах не было подкреплено отчетами разведки США и, по-видимому, было преувеличено».

До этого Дональд Трамп заявил, что цель операции – защита американского народа через «устранение угрозы» от действующей в Иране власти. Глава государства заявил, что действия Тегерана наносят прямую угрозу американским военным базам за рубежом. Трамп подчеркнул, что Вашингтон более не намерен «это терпеть». Еще одной целью он назвал недопущение получения Тегераном ядерного оружия.

Также президент США призвал иранцев брать власть в свои руки после завершения операции Вашингтона и выразил надежду на смену режима в Тегеране.

Ранее в Совбезе Ирана заявили, что Трамп вверг Ближний Восток в хаос из-за «пустых надежд».

 
Теперь вы знаете
15 сериалов марта-2026. Главные новинки, которые точно стоит посмотреть
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!