Администрация Трампа признала, что Иран не собирался атаковать США первым

В администрации президента США Дональда Трампа на закрытых слушаниях в конгрессе признали, что не имели разведданных о планах Ирана атаковать американские силы первыми. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

«На брифингах представители администрации подчеркивали, что иранские баллистические ракеты и опосредованные силы в регионе представляют непосредственную угрозу интересам США, но не было никаких разведданных о том, что Тегеран первым атакует американские войска», — сообщили источники агентства.

При этом заявления самого президента США Дональда Трампа о том, что Иран вскоре может получить возможность наносить удары по американским силам баллистическими ракетами, также не имеют под собой оснований, отмечается в материале.

Как пишет Reuters, «его заявление о ракетах не было подкреплено отчетами разведки США и, по-видимому, было преувеличено».

До этого Дональд Трамп заявил, что цель операции – защита американского народа через «устранение угрозы» от действующей в Иране власти. Глава государства заявил, что действия Тегерана наносят прямую угрозу американским военным базам за рубежом. Трамп подчеркнул, что Вашингтон более не намерен «это терпеть». Еще одной целью он назвал недопущение получения Тегераном ядерного оружия.

Также президент США призвал иранцев брать власть в свои руки после завершения операции Вашингтона и выразил надежду на смену режима в Тегеране.

Ранее в Совбезе Ирана заявили, что Трамп вверг Ближний Восток в хаос из-за «пустых надежд».