Володин заявил о приверженности Госдумы внешней политике Путина

Государственная дума поддерживает действия Минобороны, МИД и политику президента России Владимира Путина в сфере международной деятельности. Об этом заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин в ходе отчета правительства в Госдуме, передает РИА Новости.

Политик передал отдельные слова благодарности министру обороны РФ Андрею Белоусову, который присутствует на заседании. Отчет также посетил глава МИД Сергей Лавров.

Спикер Госдумы отметил, что в работе по вопросам безопасности и в вопросах международной деятельности все фракции Госдумы объединены, в этом ни у кого нет расхождений.

В январе Володин заявлял, что после Второй мировой войны были заложены важные принципы, во многом благодаря которым десятилетиями удавалось отстаивать мир и защищать права людей, однако сегодня ряд стран пренебрегает базовыми правилами, нарушает нормы международного права, ставит свои ультиматумы другим государствам. Политик подчеркнул, что такое положение дел недопустимо в многополярном мире.

Ранее Путин заявил о приверженности России миру.